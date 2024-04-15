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В Днепре женщина выпала из окна 16-этажки: это может быть самоубийство

Сегодня 15:37
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В Днепре на Запорожском шоссе погибла женщина.

Новости Днепра про В Днепре женщина выпала из окна 16-этажки: это может быть самоубийство

В понедельник, 15 апреля, возле одного из домов на Запорожском шоссе обнаружили труп женщины. Очевидцы отмечают, что, вероятно, женщина выпала из окна 16-этажки.

К сожалению, травмы оказались смертельными. Известно, что на месте работают медики и полиция.

В полиции Dnepr.info подтвердили эту информацию. Предварительная правовая квалификация – самоубийство. Личность женщины устанавливают правоохранители.

Напомним, в Кривом Роге выясняют обстоятельства смерти 15-летней девочки, которую нашли мертвой возле заброшенного здания.

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