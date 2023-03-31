В Днепре женщина ограбила пенсионерку: забрала 15 тыс. грн

Недавно в Днепре 33-летняя женщина ограбила 79-летнюю бабушку.

Так, по данным следствия, злоумышленница под предлогом продажи молочной продукции зашла в квартиру пенсионерки и похитила у нее 15 тысяч гривен.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Когда пенсионерка обнаружила отсутствие денег, она обратилась в полицию.

Правоохранители разыскали 33-летнюю ранее судимую женщину, причастную к преступлению.

29 марта следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет. В настоящее время проверяется причастность подозреваемой к другим подобным преступлениям.

Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Борисполе житель Днепропетровщины ограбил несовершеннолетнюю.

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