В Днепре женщина ограбила пенсионерку: забрала 15 тыс. грн

Так, по данным следствия, злоумышленница под предлогом продажи молочной продукции зашла в квартиру пенсионерки и похитила у нее 15 тысяч гривен.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Когда пенсионерка обнаружила отсутствие денег, она обратилась в полицию.
Правоохранители разыскали 33-летнюю ранее судимую женщину, причастную к преступлению.
29 марта следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет. В настоящее время проверяется причастность подозреваемой к другим подобным преступлениям.
Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Борисполе житель Днепропетровщины ограбил несовершеннолетнюю.
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