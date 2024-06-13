В Днепре женщина обмазала фекалиями детскую площадку, чтобы никто не играл

О событии рассказали жители местных Telegram-каналов и прикрепили фото.
Сообщается, что на одной из детских площадок Шевченковского района были замечены странные пятна на игровом, а также спортивном оборудовании.
Очевидцы сообщили, что их сделала женщина, предположительно живущая напротив площадки. Похоже, что ей надоели громкие игры детей, и она захотела решить эту проблему, обмазав горку и брусья фекалиями. Чьими именно – неизвестно.
Напомним, недавно мы писали, что в Днепре на Европейской площади неизвестные стреляют по окнам квартир.
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