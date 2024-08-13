В Днепре женщина хотела покончить с собой на глазах у ребенка

На ж/м Солнечный женщина хотела покончить с собой на глазах у ребенка. В местных телеграм-каналах распространили видео от очевидцев. По словам свидетелей известно, что малолетний мальчик пытался уговорить свою маму не прыгать вниз с крыши какого-то сооружения.
Малыш попытался удержать женщину и оттащить ее от края пропасти, но она этому сопротивлялась. На фоне был слышен также мужчина, выкрикивавший чье-то имя.
Затем к днепрянке подбежал неизвестный мужчина. Из видео не понятно, случайный ли прохожий или женщина была знакома с ним. Когда он подошел к ней поближе, она начала громко кричать и вырываться из его рук.
К счастью, женщину уговорили не прыгать вниз.
Местные жители рассказали, что на месте, где женщина хотела покончить с собой, высота до 4 метров, но летальных исходов было немало.
Днепр Инфо обратились в полицию за комментарием. Представитель Днепровского управления полиции Алина Стадник сообщила нам, что обращений по этому случаю в правоохранители не поступали.
Отметим, что в Украине действует несколько горячих линий психологической помощи. Звонки на них бесплатные, работают они круглосуточно:
7333 – горячая линия предотвращения самоубийств;
0800100102 – горячая линия Национальной психологической ассоциации;
0 800 211 444 – линия эмоциональной поддержки МОМ.
0800332029 – линия кризисной помощи и поддержки Украинского ветеранского фонда при Минветеранов.
Также действуют горячие линии психологической поддержки и в Днепре. Можно обратиться по номерам:
Кроме того, жители Днепропетровщины и переселенцы из других регионов могут обращаться за психосоциальной помощью на следующие телефонные горячие линии:
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