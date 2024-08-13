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В Днепре женщина хотела покончить с собой на глазах у ребенка

Сегодня 17:02
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В Днепре женщина хотела совершить самоубийство на глазах ребенка.

Новости Днепра про В Днепре женщина хотела покончить с собой на глазах у ребенка

На ж/м Солнечный женщина хотела покончить с собой на глазах у ребенка. В местных телеграм-каналах распространили видео от очевидцев. По словам свидетелей известно, что малолетний мальчик пытался уговорить свою маму не прыгать вниз с крыши какого-то сооружения.

Малыш попытался удержать женщину и оттащить ее от края пропасти, но она этому сопротивлялась. На фоне был слышен также мужчина, выкрикивавший чье-то имя.

Затем к днепрянке подбежал неизвестный мужчина. Из видео не понятно, случайный ли прохожий или женщина была знакома с ним. Когда он подошел к ней поближе, она начала громко кричать и вырываться из его рук.

К счастью, женщину уговорили не прыгать вниз.

Местные жители рассказали, что на месте, где женщина хотела покончить с собой, высота до 4 метров, но летальных исходов было немало.

Днепр Инфо обратились в полицию за комментарием. Представитель Днепровского управления полиции Алина Стадник сообщила нам, что обращений по этому случаю в правоохранители не поступали.

Отметим, что в Украине действует несколько горячих линий психологической помощи. Звонки на них бесплатные, работают они круглосуточно:

  • 7333 – горячая линия предотвращения самоубийств;

  • 0800100102 – горячая линия Национальной психологической ассоциации;

  • 0 800 211 444 – линия эмоциональной поддержки МОМ.

  • 0800332029 – линия кризисной помощи и поддержки Украинского ветеранского фонда при Минветеранов.

Также действуют горячие линии психологической поддержки и в Днепре. Можно обратиться по номерам:

  • 066 061 81 50
  • 066 448 61 54
  • 093 491 68 26
  • 096 248 75 74
  • 056 767 18 41
  • 056 785 14 32
  • 056 785 73 60
  • 056 767 12 30

Кроме того, жители Днепропетровщины и переселенцы из других регионов могут обращаться за психосоциальной помощью на следующие телефонные горячие линии:

  • 056 371 29 32 – Днепр
  • 0569 56 05 58 – Каменское
  • 093 477 05 53 – Кривой Рог
  • 093 717 71 62 – Павлоград
  • 093 519 51 33 – Никополь
  • 056 634 20 93 – Синельниково
  • 063 282 28 39 – Новомосковск

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