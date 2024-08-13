В Днепре женщина хотела покончить с собой на глазах у ребенка

В Днепре женщина хотела совершить самоубийство на глазах ребенка.

На ж/м Солнечный женщина хотела покончить с собой на глазах у ребенка. В местных телеграм-каналах распространили видео от очевидцев. По словам свидетелей известно, что малолетний мальчик пытался уговорить свою маму не прыгать вниз с крыши какого-то сооружения.

Малыш попытался удержать женщину и оттащить ее от края пропасти, но она этому сопротивлялась. На фоне был слышен также мужчина, выкрикивавший чье-то имя.

Затем к днепрянке подбежал неизвестный мужчина. Из видео не понятно, случайный ли прохожий или женщина была знакома с ним. Когда он подошел к ней поближе, она начала громко кричать и вырываться из его рук.

К счастью, женщину уговорили не прыгать вниз.

Местные жители рассказали, что на месте, где женщина хотела покончить с собой, высота до 4 метров, но летальных исходов было немало.

Днепр Инфо обратились в полицию за комментарием. Представитель Днепровского управления полиции Алина Стадник сообщила нам, что обращений по этому случаю в правоохранители не поступали.

Отметим, что в Украине действует несколько горячих линий психологической помощи. Звонки на них бесплатные, работают они круглосуточно:

7333 – горячая линия предотвращения самоубийств;

0800100102 – горячая линия Национальной психологической ассоциации;

0 800 211 444 – линия эмоциональной поддержки МОМ.

0800332029 – линия кризисной помощи и поддержки Украинского ветеранского фонда при Минветеранов.

Также действуют горячие линии психологической поддержки и в Днепре. Можно обратиться по номерам:

066 061 81 50

066 448 61 54

093 491 68 26

096 248 75 74

056 767 18 41

056 785 14 32

056 785 73 60

056 767 12 30

Кроме того, жители Днепропетровщины и переселенцы из других регионов могут обращаться за психосоциальной помощью на следующие телефонные горячие линии:

056 371 29 32 – Днепр

0569 56 05 58 – Каменское

093 477 05 53 – Кривой Рог

093 717 71 62 – Павлоград

093 519 51 33 – Никополь

056 634 20 93 – Синельниково

063 282 28 39 – Новомосковск

Читайте также:

Українська Русский

Автор: