В Днепре женщина громко слушала гимн СССР: что говорят в полиции (ВИДЕО)

Вчера вечером в Днепре на улице женщина громко слушала гимн СССР.
Видео опубликовали местные жители в соцсети.
На кадрах слышно, что женщина не просто слушает гимн, а даже подпевает.
Горожане попросили ее выключить запрещенную композицию, на что днепрянка отреагировала агрессивно и продолжила прослушивание. Также женщина сказала, что ее брат идет в ВСУ, поэтому ей все равно, что слушать.
Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что заявлений в правоохранительные органы не было.
Указанный факт правоохранители зафиксировали для проверки и выяснения обстоятельств, – добавили в полиции.
Отметим, что в Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Ее использование предусматривает как административную, так и уголовную ответственность.
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