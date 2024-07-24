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В Днепре женщина чистила бассейн и погибла от удара током

Сегодня 15:54
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В Днепре произошел несчастный случай.

Новости Днепра про В Днепре женщина чистила бассейн и погибла от удара током

На территории садового общества «Мичуринец» женщина чистила бассейн и погибла. Предварительно, она потянула упавший в воду удлинитель. Ее убило током.

Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах.

По поводу этого инцидента мы обратились в полицию. Там «dnepr.info» сообщили, что произошел несчастный случай.

«Предыдущая правовая квалификация — несчастный случай», — сообщили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине нашли мертвым пропавшего без вести 61-летнего мужчину.

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