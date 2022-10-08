В Днепре женщина чуть не умерла после приема антибиотика

В Днепре 42-летняя женщина чуть не умерла после того, как приняла лекарство. Об этом рассказал фельдшер Влад Боднюк.
По словам медика, у женщины было обострение хронического бронхита, поэтому она по совету соседки решила принять антибиотик. Но ей почти сразу стало плохо, началась ужасная аллергическая реакция.
В скорую позвонила дочь и рассказала, что ее мама потеряла сознание и побледнела. Медики немедленно приехали по вызову. Оказалось, что у женщины аллергия на пенициллин, а она приняла препарат, в составе которого есть этот антибиотик. У пациентки была анафилаксия – серьезная аллергическая реакция, которая может привести к смерти.
– Во время осмотра дочь пациентки сказала, что у мамы есть аллергия на пенициллин и то, что она приняла препарат цефуроксим, который ей порекомендовала соседка. После оказания неотложной медицинской помощи (введение адреналина, инфузионная и кислородная поддержка) с диагнозом: Перекрестная аллергия. «Анафилактический шок» госпитализирован в профильное медицинское учреждение города в стабильном средней тяжести состоянии, — рассказал он.
Медики призывают не заниматься самолечением и слушать советы только своего врача.
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