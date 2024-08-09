В Днепре жалуются на загрязнение воздуха: что говорят в экологической инспекции

Многочисленные жалобы поступают в Государственную экологическую инспекцию Приднепровского округа. Они касаются загрязнения воздуха в районе расположения ЧАО «ДМЗ» (коксохимическое производство).
Как сообщили в Государственной экологической инспекции Приднепровского округа, они уже обратились в ЧАО «ДМЗ», чтобы в предприятии предоставили объяснения по увеличению выбросов и аварийных случаев. Также был отправлен запрос для получения согласования на проведение проверки.
“Сообщаем, что в настоящее время Инспекцией осуществлен запрос к предприятию по поводу аварийных случаев и предоставление объяснений по увеличению выбросов. Следует отметить, что Инспекция согласно части первой ст. 6 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», пункта 2 постановления КМУ от 13.03.2022 № 303 «О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения» отправила материалы в Государственную экологической инспекции Украины для получения согласования на проведение внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) соблюдения требований природоохранного законодательства ЧАО «ДМЗ». В случае получения согласования на проведение внепланового мероприятия Государственной экологической инспекцией Приднепровского округа (Днепропетровская и Кировоградская области) будет проведена внеплановая проверка ЧАО «ДМЗ» и приняты все соответствующие меры в пределах компетенции”, — говорится в сообщении.
Также в инспекции жителям рекомендуют не открывать окна по возможности и сохранять спокойствие.
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