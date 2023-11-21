В Днепре завелся «троллейбусный мститель», который бьет окна в транспорте: детали

На минувшей неделе в Днепре от хулиганов уже страдал электротранспорт. Тогда камнем разбили дверь троллейбуса №1, курсировавшего по проспекту Яворницкого.
И вот снова, неизвестные разбили лобовое стекло троллейбуса №1, который около 16:30 ехал мимо ТЦ «Юность» на проспекте Поля. К счастью, никто не пострадал, а инцидент не отразился на работе транспорта, сообщает «Днепр Оперативный».
Пока хулигана не удалось поймать. Или это один человек, или просто совпадение – неизвестно.
Напомним, 16 ноября неизвестные разбили дверь троллейбуса на проспекте Яворницкого, швырнув в сторону транспорта камень. Тогда стекло летело по сторонам и чудом удалось избежать пострадавших, ведь в момент инцидента внутри салона были пассажиры.
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