В Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО)

В Днепре вышедшая с берегов река затапливает не только набережную, но и Монастырский остров. Под водой оказались пандусы, деревья, спасательная вышка.

Журналисты dnepr.info побывали на Монастырском острове и посмотрели, насколько сильно его затопило.

Еще на подходе к острову можно увидеть, что небольшой пирс, откуда летом отходят отдыхающие на каяках, а зимой купаются «моржи» почти полностью ушел под воду.

В парковой части острова вода затопила дорожки у берега.

В пляжной зоне – вышла далеко за пределы привычного берега.

Спасательная вышка, что находилась в нескольких метрах от берега теперь полностью в воде, к ней не подойти.

Пандусы с поручнями и дорожками для спуска в реку наполовину затоплены водой.

В реке теперь «живут» деревья и кусты.

Теперь, где была суша можно определить только по табличке: «Пляж не работает».

Судя по мокрому песку – воды было либо еще больше, либо просто были сильные волны.

Гуляющих в парке достаточно. Люди смотрят, как вода вышла из берегов, устраивают на фоне «плавающих» деревьев фотосессии и ловят рыбу.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: