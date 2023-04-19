В Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО)

Журналисты dnepr.info побывали на Монастырском острове и посмотрели, насколько сильно его затопило.
Еще на подходе к острову можно увидеть, что небольшой пирс, откуда летом отходят отдыхающие на каяках, а зимой купаются «моржи» почти полностью ушел под воду.
В парковой части острова вода затопила дорожки у берега.
В пляжной зоне – вышла далеко за пределы привычного берега.
Спасательная вышка, что находилась в нескольких метрах от берега теперь полностью в воде, к ней не подойти.
Пандусы с поручнями и дорожками для спуска в реку наполовину затоплены водой.
В реке теперь «живут» деревья и кусты.
Теперь, где была суша можно определить только по табличке: «Пляж не работает».
Судя по мокрому песку – воды было либо еще больше, либо просто были сильные волны.
Гуляющих в парке достаточно. Люди смотрят, как вода вышла из берегов, устраивают на фоне «плавающих» деревьев фотосессии и ловят рыбу.
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