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  • В Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО)

В Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО)

Сегодня 17:53
просмотров

В Днепре вышедшая с берегов река затапливает не только набережную, но и Монастырский остров. Под водой оказались пандусы, деревья, спасательная вышка.

Новости Днепра про В Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО)

Журналисты dnepr.info побывали на Монастырском острове и посмотрели, насколько сильно его затопило.

Новости Днепра про В Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО)

Еще на подходе к острову можно увидеть, что небольшой пирс, откуда летом отходят отдыхающие на каяках, а зимой купаются «моржи» почти полностью ушел под воду.

Новости Днепра про В Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО)

В парковой части острова вода затопила дорожки у берега.

Новости Днепра про В Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО)

В пляжной зоне – вышла далеко за пределы привычного берега.

Новости Днепра про В Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО)

Спасательная вышка, что находилась в нескольких метрах от берега теперь полностью в воде, к ней не подойти.

Новости Днепра про В Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО)

Пандусы с поручнями и дорожками для спуска в реку наполовину затоплены водой.

Новости Днепра про В Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО)

В реке теперь «живут» деревья и кусты.

Новости Днепра про В Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО)

Теперь, где была суша можно определить только по табличке: «Пляж не работает».

Новости Днепра про В Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО)

Судя по мокрому песку – воды было либо еще больше, либо просто были сильные волны.

Новости Днепра про В Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО)

Гуляющих в парке достаточно. Люди смотрят, как вода вышла из берегов, устраивают на фоне «плавающих» деревьев фотосессии и ловят рыбу.

Новости Днепра про В Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО)

 

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Новости Днепра про В Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре затопило Монастырский остров: теперь в воде «растут» деревья и стоит спасательная вышка (ФОТО)Русский

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