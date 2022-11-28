В Днепре застукали с поличным автомобильного вора

Ночью 27 ноября к полицейским обратились местные жители и рассказали о подозрительном мужчине, проникшем в микроавтобус. Случилось это в Соборном районе Днепра.
Приехав на вызов, правоохранители действительно увидели в салоне микроавтобуса неизвестного мужчину. Как рассказал полицейским владелец автомобиля, он обнаружил как в его «принтере» кто-то сломал дверь и шарит внутри.
Неизвестный мужчина не смог объяснить, что делает в чужом автомобиле. Горе-вора доставили в участок.
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