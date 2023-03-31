В Днепре защитница, прошедшая плен в Оленовке, готовится вызволять своих детей из оккупации

Как рассказали в миграционной службе, к ним обратилась защитница Мариуполя, которая пытаеться восстановить свои документы, чтобы вернуть собственных детей из оккупации. С первых дней полномасштабной войны она участвовала в боевых действиях. Попала на «Азовсталь», а оттуда в русский плен.
Защитница находилась в колонии в Оленовке, откуда ее перевели в РФ. Во время одного из обменов женщине удалось вернуться в Украину. В Днепре она проходит курс реабилитации и восстанавливает оставшиеся в Мариуполе документы.
Дело насущное, потому что на временно оккупированной территории осталось двое детей, поэтому сейчас в миграционной службе она восстанавливает их свидетельства о рождении и делает загранпаспорта, чтобы вывести малышей из оккупации.
28 марта женщина получила все необходимые документы. Так что надеемся, что защитнице удастся вернуть своих детей домой.
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