В Днепре заработает бассейн под открытым небом

В Днепре заработает бассейн под открытым небом.

Речь идет о бассейне Университета таможенного дела и финансов, который расположен на улице Аржанова, 12. Попасть можно с 7 до 21:00 в будни и выходные. Вход стоит – 150 гривен.

Бассейн планируют открыть 11 апреля. Он работает с подогревом.

Отметим, что бассейн Университета таможенного дела и финансов – единственный открытый бассейн на территории левого берега. Здесь есть все для занятия плаванием.

Чтобы попасть в бассейн при себе, нужно иметь шапочку, одежду для плавания, шлепанцы, полотенце и справку от врача.

Напомним, ранее мы делали обзор популярных бассейнов Днепра, где рассказывали о ценах и особенностях в каждом из них.

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