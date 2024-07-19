В Днепре запускают бесплатную летнюю школу для старшеклассников: как зарегистрироваться на обучение

Подростки от 14 до 16 лет, интересующиеся космосом и техническими дисциплинами, могут пройти бесплатный летний интенсив. В течение месяца опытные преподаватели и менторы проведут для участников лекции и мастер-классы по робототехнике на основе платформы VEX Robotics, астрономии, кибербезопасности и ракетомоделирования.
Об этом сообщили на сайте ОО «Ассоциация Ноосфера».
Обучение продлится со 2 по 30 августа. Уроки будут проходить раз в неделю по пятницам. Всего предусмотрено четыре воркшопа и пятое завершающее учебно-развлекательное мероприятие с награждением участников.
Летнюю школу организует ОО «Ассоциация Ноосфера» совместно с Днепропетровским отделением Малой академии наук и Planetarium Noosphere. Занятия бесплатные, по предварительной регистрации. Отбор участников будет проходить на конкурсной основе: претенденты должны будут написать короткое мотивационное письмо. Организаторы выберут 30 наиболее мотивированных подростков.
Зарегистрироваться можно по ссылке. Регистрация продлится с 15 по 25 июля включительно. Результаты отбора будут оглашены 29 июля. Школьники, которых отберут для участия, получат электронное письмо с приглашением на мероприятие и всеми деталями проведения летней школы.
Все выпускники Noosphere Tech Intensive получат сертификаты об участии и подарках от ОО «Ассоциация Ноосфера». И, конечно же, много новых знаний и интересных знакомств», — сообщили организаторы.
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