В Днепре «заминировали» здание УСБУ, редакцию «Днепр Оперативный» и суды

Об этом сообщает официальный портал горсовета.
Сначала пришел анонимный звонок о минировании в гимназию №13. Взрывотехники не обнаружены на месте опасных веществ.
Во втором случае сообщалось о минировании здания УСБУ, редакции «Днепр Оперативный» и судов города (обследовано 14 объектов: помещение СБУ, редакции, 12 судов).
В третий раз анонимы заявили, что заминировали здания военкоматов, городских банков и аэропорта. Были обследованы 104 объекта, взрывные предметы не найдены.
Бригады спасателей на вызовы не привлекались.
Напомним, что заведомо неправдоподобные сообщения о минировании или взрывах грозит уголовная ответственность согласно статье 259 УКУ (от 2 до 6 лет лишения свободы).
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