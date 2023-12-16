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В Днепре «заминировали» здание УСБУ, редакцию «Днепр Оперативный» и суды

Сегодня 10:55
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В Днепре за минувшие сутки поступило много сообщений о "минировании" зданий.

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Об этом сообщает официальный портал горсовета.

Сначала пришел анонимный звонок о минировании в гимназию №13. Взрывотехники не обнаружены на месте опасных веществ.

Во втором случае сообщалось о минировании здания УСБУ, редакции «Днепр Оперативный» и судов города (обследовано 14 объектов: помещение СБУ, редакции, 12 судов).

В третий раз анонимы заявили, что заминировали здания военкоматов, городских банков и аэропорта. Были обследованы 104 объекта, взрывные предметы не найдены.

Бригады спасателей на вызовы не привлекались.

Напомним, что заведомо неправдоподобные сообщения о минировании или взрывах грозит уголовная ответственность согласно статье 259 УКУ (от 2 до 6 лет лишения свободы).

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