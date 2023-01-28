В Днепре «заминировали» здание СБУ и торговый центр

В пятницу, 27 января, неизвестный сообщил о минировании здания СБУ и торгового центра в Днепре.

Об этом сообщили в горсовете Днепра.

Сотрудники полиции прибыли на указанные локации и провели осмотр помещений и прилегающих территорий. Взрывчатых материалов обнаружено не было — сообщения оказались ложными.

Напомним, ранее в Днепре 79-летний пенсионер «заминировал» 6 домов, потому что был возмущен отключениями света. Он позвонил полицейским и сообщил, если электричество не дадут, то скоро он взорвет свое и соседское жилье.

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