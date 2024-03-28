В Днепре «заминировали» все торговые центры: что известно

27 марта в полицию поступило сообщение о минировании всех торговых центров в Днепре.
Об этом рассказали в Днепровском городском совете.
Правоохранители провели внешнее обследование помещений 58 торговых центров и прилегающих территорий — никаких взрывоопасных предметов они не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.
Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните «101» или «102»!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина обиделся на жену и сообщил о минировании собственного дома.
Читайте также:
Автор:
На полях Днепропетровской области взрывотехники продолжают собирать обломки неразорванных российских…
В эти выходные в Днепре обещают солнечную и теплую погоду,…
Появились детали стрельбы в Самарском районе Днепра.
Коса на Победе понемногу уходит под воду.
На полях Днепропетровской области взрывотехники продолжают собирать обломки неразорванных российских ракет
В эти выходные в Днепре обещают солнечную и теплую погоду, а значит наступает идеальное время не только для прогулок по городу, но и для посещения различных мероприятий.
Появились детали стрельбы в Самарском районе Днепра.
Коса на Победе понемногу уходит под воду.
Еще один собор на Днепропетровщине стал памяткой национального значения.
В Днепре спасают пешехода, которого сбил автомобиль на трассе под Новомосковском.
На Днепропетровщину надвигается непогода!
Самой короткой улицей в Днепре является улица Резничная. Сегодня в ее «составе» всего один дом. Но еще 50 лет назад это была полноценная улица с частными и многоквартирными домами.
В Днепре курьер гнался за угонщиком велосипеда.
Вчера, 27 марта, на спецлинию "102" сообщили о стрельбе в Самарском районе Днепра. На место оперативно прибыли патрульные.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!