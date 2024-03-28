В Днепре «заминировали» все торговые центры: что известно

"Минеры" снова активизировались.

27 марта в полицию поступило сообщение о минировании всех торговых центров в Днепре.

Об этом рассказали в Днепровском городском совете.

Правоохранители провели внешнее обследование помещений 58 торговых центров и прилегающих территорий — никаких взрывоопасных предметов они не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните «101» или «102»!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина обиделся на жену и сообщил о минировании собственного дома.

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