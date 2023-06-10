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В Днепре заминировали все магазины «Ашан»: что известно

Сегодня 09:56
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"Минеры" не спят.

Новости Днепра про В Днепре заминировали все магазины

В пятницу неизвестные сообщили о минировании всех магазинов «Ашан» в Днепре.

Об этом пишет пресс-служба Днепровского городского совета.

Сотрудники полиции провели внешнее обследование помещений 2 магазинов «Ашан». Никаких подозрительных предметов не было обнаружено. Информация о заминировании не подтвердилась.

Но, если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните в полицию или Службу спасения!

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге поймали «минерку».

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