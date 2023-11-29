В Днепре заминировали Университет таможенного дела: что говорят в полиции

Сегодня, 29 ноября, около 11:00 в полицию поступило сообщение о минировании Университета таможенного дела и финансов.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что занятия в вузе на сегодня отменены.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. Сейчас идет проверка.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разоблачили 21-летнюю девушку, которая дважды «минировала» вокзал.
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