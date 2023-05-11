В Днепре «заминировали» полсотни построек: что известно

Вчера в call-центр СБУ сообщили о том, что районные суды, больницы, здание СБУ, торговые центры и аэропорт Днепра заминированы.
Специалисты обследовали 46 объектов: 14 зданий суда, 8 больниц, 22 торговых центра, аэропорт и здание СБУ.
Какие-либо взрывоопасные устройства или вещества обнаружены не были. Информация о минировании не подтвердилась.
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