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В Днепре «заминировали» полсотни построек: что известно

Сегодня 09:30
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В Днепре в среду, 10 мая, проверяли сообщение о минировании почти 50 объектов.

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Вчера в call-центр СБУ сообщили о том, что районные суды, больницы, здание СБУ, торговые центры и аэропорт Днепра заминированы.

Специалисты обследовали 46 объектов: 14 зданий суда, 8 больниц, 22 торговых центра, аэропорт и здание СБУ.

Какие-либо взрывоопасные устройства или вещества обнаружены не были. Информация о минировании не подтвердилась.

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