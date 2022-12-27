В Днепре заминировали лицеи, вокзал и торговые центры

Как сообщили в горсовете Днепра, в течение суток было два сообщения о заминировании. Письма поступили на электронную почту от неизвестных лиц.
Первой целью минировщиков был лицей номер 3 в Днепре. На место выехали полицейские, которые проверили помещение школы. Кроме того, проверили еще 14 лицеев в Днепре и области. Пришлось эвакуировать 145 человек. К счастью, взрывчатку не нашли.
Также в городе проверяли железнодорожный вокзал и два торговых центра. Неизвестный направил письмо с угрозами взорвать эти здания.
Во время проверки людей не эвакуировали и взрывчатку не нашли.
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