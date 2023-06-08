Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре «заминировали» больницы и торговый центр

Сегодня 09:00
просмотров

В среду, 7 июня, в Днепре проверяли два сообщения о минированиях.

Новости Днепра про В Днепре «заминировали» больницы и торговый центр

Об этом сообщает городской совет Днепра. 

Взрывчатку искали в нескольких городских больницах, а также торговом центре «Кодак». 

В обоих случаях информация о минировании не подтвердилась. Какие-либо взрывоопасные устройства или вещества обнаружены не были. 

Подразделения ГСЧС не привлекались. 

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре «заминировали» больницы и торговый центрУкраїнська Новости Днепра про В Днепре «заминировали» больницы и торговый центрРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре павлин поселился в чужом доме (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:04
    В Днепре павлин поселился в чужом доме (ФОТО)

    В Днепре павлин ушел в самоволку.

    В Днепре трамваи №1 закончат работу раньше 8 июня
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    В Днепре трамваи №1 закончат работу раньше 8 июня

    В четверг, 8 июня, в Днепре трамваи №1 изменят график…

    Оккупанты обстреляли Никольщину дважды за ночь: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Оккупанты обстреляли Никольщину дважды за ночь: что известно

    Никопольский район дважды обстреляли из тяжелой артиллерии.

    70 обстрелов из реактивных систем залпового огня: ситуация на фронте сегодня 8 июня
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    70 обстрелов из реактивных систем залпового огня: ситуация на фронте сегодня 8 июня

    Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации…

    Последние новости

    В Днепре павлин поселился в чужом доме (ФОТО)
    В Днепре павлин поселился в чужом доме (ФОТО)

    В Днепре павлин ушел в самоволку.

    Сегодня 10:04
    просмотров
    В Днепре трамваи №1 закончат работу раньше 8 июня
    В Днепре трамваи №1 закончат работу раньше 8 июня

    В четверг, 8 июня, в Днепре трамваи №1 изменят график движения.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Оккупанты обстреляли Никольщину дважды за ночь: что известно
    Оккупанты обстреляли Никольщину дважды за ночь: что известно

    Никопольский район дважды обстреляли из тяжелой артиллерии.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    70 обстрелов из реактивных систем залпового огня: ситуация на фронте сегодня 8 июня
    70 обстрелов из реактивных систем залпового огня: ситуация на фронте сегодня 8 июня

    Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Украине изменили правила оформления паспортов, — Минреинтеграции
    В Украине изменили правила оформления паспортов, — Минреинтеграции

    В Украине изменили правила оформления паспортов. Теперь гражданам станет проще получить документ.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ: подробности
    Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ: подробности

    Абитуриентам, получившим отказ в регистрации во время основного периода НТМ-2023, не нужно повторно создавать другой персональный кабинет.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    На фронте погиб Дмитрий Лаптев из Днепропетровщины
    На фронте погиб Дмитрий Лаптев из Днепропетровщины

    Прощание с воином будет сегодня.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в четверг, 8 июня: облачно и без осадков
    Погода в Днепре в четверг, 8 июня: облачно и без осадков

    Зонтик сегодня можно оставлять дома!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Оккупанты в течение 7 июня атаковали Никопольский район
    Оккупанты в течение 7 июня атаковали Никопольский район

    В течение 7 июня российские оккупационные войска совершили 4 обстрела Никопольского района.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Кому повезло: в Днепре коммунальщики вернули воду жителям нескольких улиц
    Кому повезло: в Днепре коммунальщики вернули воду жителям нескольких улиц

    В Днепре жителям нескольких улиц вернули водоснабжение 7 июня.

    Вчера 21:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх