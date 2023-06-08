В Днепре «заминировали» больницы и торговый центр

Об этом сообщает городской совет Днепра.
Взрывчатку искали в нескольких городских больницах, а также торговом центре «Кодак».
В обоих случаях информация о минировании не подтвердилась. Какие-либо взрывоопасные устройства или вещества обнаружены не были.
Подразделения ГСЧС не привлекались.
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