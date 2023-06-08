В Днепре «заминировали» больницы и торговый центр

В среду, 7 июня, в Днепре проверяли два сообщения о минированиях.

Об этом сообщает городской совет Днепра.

Взрывчатку искали в нескольких городских больницах, а также торговом центре «Кодак».

В обоих случаях информация о минировании не подтвердилась. Какие-либо взрывоопасные устройства или вещества обнаружены не были.

Подразделения ГСЧС не привлекались.

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