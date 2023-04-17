В Днепре «заминировали» более 300 зданий: официальная информация

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.
Вчера на электронную почту колл-центра СБУ поступила информация о минировании судов, торговых центров, дошкольных учреждений и больниц в Днепре.
Специалисты обследовали 322 объекта. Информация о минировании не подтвердилась, подозрительные и взрывоопасные материалы не были обнаружены.
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