В Днепре «заминировали» 9 роддомов: что известно

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Правоохранители обследовали роддома и прилегающие к ним территории. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Информация о заминировании не подтвердилась.
Следует отметить, что в последнее время на Днепропетровщине активизировались «минеры»: в полицию очень часто стали поступать сообщения о «заминировании» школ, садиков, гостиниц, административных зданий и т.д. Все сообщения – ложные.
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