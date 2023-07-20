В Днепре заметили водителя маршрутки, курящего «на ходу»

Местные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором видно, как водитель одной из маршруток курит "на ходу".

Отмечается, что событие произошло перед светофором – там как раз горел красный.

Водитель маршрутки открыл дверцу и курил. Когда загорелся зеленый, он выбросил окурок, закрыл дверцу и поехал.

Отметим, на кадрах видно, что в маршрутке много людей, в том числе дети.

Но не торопитесь осуждать мужчину! Как известно, у водителей очень напряженный график – иногда до 14 часов в сутки. А времени на «перекуры» у них почти нет, да что там, иногда им некогда и в туалет сходить.

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