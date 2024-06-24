В Днепре заметили редкое насекомое, которое занесено в Красную Книгу (ФОТО)

Фото этого интересного насекомого опубликовали в Facebook-сообществе «Насекомые Украины».
Членистоногая на фото — мантиспа штирийская (Mantispa styriaca). Известно, что этот вид занесен в Красную книгу Украины и по виду довольно похож на богомола. Эти насекомые относятся к ряду сетчастокрылых.
Известно, что они активны с начала мая по сентябрь и живут на опушках леса. Яйца откладывают на стебельках (на фото – вероятное потомство мантиспы). Их личинки обычно питаются яйцами пауков, а внутри паучего кокона плетут свой собственный, в нем и развиваются.
И хотя это насекомое признается редким, некоторые жители Днепропетровщины отмечают, что в этом году его уже несколько раз замечали. Одно из комментирующих публикацию даже отметил, что в этом году в области настоящий «парад» мантисп.
На портале Красной Книги Украины отмечается, что меры по охране этого вида не осуществлялись.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине впервые была обнаружена редкая в Европе орхидея.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровском РЦГМ предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях.
Днепрянин Александр Желтяков вместе с тремя пловцами занял призовое место…
На нескольких улицах Днепра света не будет с утра до…
В Днепре загорелся жилой дом.
В Днепропетровском РЦГМ предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях.
В Кривом Роге произошла авария с участием фуры и маршрутки, в результате чего пострадало более 20 человек.
Днепрянин Александр Желтяков вместе с тремя пловцами занял призовое место на взрослом Чемпионате Европы по плаванию.
На нескольких улицах Днепра света не будет с утра до вечера.
В Днепре загорелся жилой дом.
На некоторых улицах Днепра возникли проблемы с водоснабжением.
Хорошего дня, друзья!
Полицейские раскрыли это циничное и жестокое преступление, несмотря на то, что женщина пыталась запутать следствие.
В Днепре местные блоггеры решили провести необычную промоакцию.
Сегодня враг снова обстреливал населенные пункты Никопольщины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!