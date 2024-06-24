В Днепре заметили редкое насекомое, которое занесено в Красную Книгу (ФОТО)

В Днепре нашли редкое насекомое.

Фото этого интересного насекомого опубликовали в Facebook-сообществе «Насекомые Украины».

Членистоногая на фото — мантиспа штирийская (Mantispa styriaca). Известно, что этот вид занесен в Красную книгу Украины и по виду довольно похож на богомола. Эти насекомые относятся к ряду сетчастокрылых.

Известно, что они активны с начала мая по сентябрь и живут на опушках леса. Яйца откладывают на стебельках (на фото – вероятное потомство мантиспы). Их личинки обычно питаются яйцами пауков, а внутри паучего кокона плетут свой собственный, в нем и развиваются.

И хотя это насекомое признается редким, некоторые жители Днепропетровщины отмечают, что в этом году его уже несколько раз замечали. Одно из комментирующих публикацию даже отметил, что в этом году в области настоящий «парад» мантисп.

На портале Красной Книги Украины отмечается, что меры по охране этого вида не осуществлялись.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине впервые была обнаружена редкая в Европе орхидея.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: