В Днепре заметили рабочих на Победе, где до войны начали строить стадион (ФОТО)

Об этом рассказал местный житель Сергей Ковтун.
О хорошем! «Движ» заметили не только возле Макдональдса, но и на стадионе около 35 школы, где большую стройку заморозили в феврале 2022 года, — написал он.
Несколько рабочих заметили вблизи школы №35 на шестой Победе. До полномасштабной войны здесь приступили к строительству нового стадиона, но после 24 февраля его заморозили. Восстановили ли этот процесс полноценно, то ли это необходимые текущие работы пока точно неизвестно.
Фото-доказательство опубликовало горожан на своей странице на Facebook.
Что здесь должны были построить?
Буквально за несколько месяцев до начала полномасштабной войны здесь активно начали строить стадион в рамках «Большого строительства». Отмечалось, что на территории школы №35 появится современный стадион с большим футбольным полем, площадкой для волейбола и баскетбола.
Кроме этого, должны были обустроить зоны для бега, воркаута, прыжков в длину и поставить тренажеры. Строители успели сделать дренажную систему и засыпать щебнем территорию стадиона.
Напомним, ранее активное строительство начали вблизи McDonald’s на кольце Победы. Там сняли поврежденное дорожное покрытие и наводили марафет вблизи ресторана. Предварительно, в Днепре сеть ресторанов быстрого питания возобновит работу уже 25 апреля.
Читайте также:
Автор:
В эпоху смартфонов и интернета все больше людей проводят жизнь…
Учитывайте эту информацию!
В Днепре и области предупредили об угрозе подтоплений.
В Днепре функционировали «call-центры», работники которых обманули граждан Чехии на…
В эпоху смартфонов и интернета все больше людей проводят жизнь в «экране» телефона. Различные приложения дают доступ к новым знаниям, новостям, а еще с помощью смартфона можно найти друзей и вторую половинку. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-5 самых популярных приложений…
Учитывайте эту информацию!
В Днепре и области предупредили об угрозе подтоплений.
В Днепре функционировали «call-центры», работники которых обманули граждан Чехии на 65 млн чешских крон.
Коммунальщики рассказали, почему провалился автомобиль на улице Янтарной.
Одна из самых известных детских больниц Днепра была построена на пожертвования местной жительницы и стала лучшей на то время. Главный корпус был возведен в 1913 году и сегодня он является памятником архитектуры. Стены здания видели несколько войн, самых разных пациентов,…
Сегодня, 14 апреля, в Подгородном на улице Шоссейная возле АЗС "ОККО" произошла авария.
В Днепре водитель отогнал горящий бензовоз.
Уже в это воскресенье, 16 апреля, мы будем праздновать Пасху.
В Кривом Роге исчезла 41-летняя женщина.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!