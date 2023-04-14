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  • В Днепре заметили рабочих на Победе, где до войны начали строить стадион (ФОТО)

В Днепре заметили рабочих на Победе, где до войны начали строить стадион (ФОТО)

Сегодня 16:47
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В Днепре заметили рабочих у стадиона, который начали строить до войны.

Новости Днепра про В Днепре заметили рабочих на Победе, где до войны начали строить стадион (ФОТО)

Об этом рассказал местный житель Сергей Ковтун.

О хорошем! «Движ» заметили не только возле Макдональдса, но и на стадионе около 35 школы, где большую стройку заморозили в феврале 2022 года, — написал он.

Несколько рабочих заметили вблизи школы №35 на шестой Победе. До полномасштабной войны здесь приступили к строительству нового стадиона, но после 24 февраля его заморозили. Восстановили ли этот процесс полноценно, то ли это необходимые текущие работы пока точно неизвестно.

Фото-доказательство опубликовало горожан на своей странице на Facebook.

Новости Днепра про В Днепре заметили рабочих на Победе, где до войны начали строить стадион (ФОТО)

Что здесь должны были построить?

Буквально за несколько месяцев до начала полномасштабной войны здесь активно начали строить стадион в рамках «Большого строительства». Отмечалось, что на территории школы №35 появится современный стадион с большим футбольным полем, площадкой для волейбола и баскетбола.

Кроме этого, должны были обустроить зоны для бега, воркаута, прыжков в длину и поставить тренажеры. Строители успели сделать дренажную систему и засыпать щебнем территорию стадиона.

Напомним, ранее активное строительство начали вблизи McDonald’s на кольце Победы. Там сняли поврежденное дорожное покрытие и наводили марафет вблизи ресторана. Предварительно, в Днепре сеть ресторанов быстрого питания возобновит работу уже 25 апреля.

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