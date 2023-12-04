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В Днепре заметили причудливые домики-башни: что это такое (ФОТО)

Сегодня 15:54
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Находкой поделился в Facebook днепрянин.

Новости Днепра про В Днепре заметили причудливые домики-башни: что это такое (ФОТО)

Гуляя по городу, часто можно встретить странные постройки. Так, горожанин Виталий Чуйко заметил на проспекте Ивана Мазепы причудливые домики-башни. 

Мужчина опубликовал в соцсети фото и поинтересовался, что же это такое.

Кто помнит, что это за домики и зачем они нужны? – написал он.

Новости Днепра про В Днепре заметили причудливые домики-башни: что это такое (ФОТО)

В комментариях под постом ему ответили, что это голубятни, в которых разводили и кое-где до сих пор разводят голубей.

Новости Днепра про В Днепре заметили причудливые домики-башни: что это такое (ФОТО)

Горожане написали, что их можно найти во многих районах Днепра, некоторые даже до сих пор функционируют.

Новости Днепра про В Днепре заметили причудливые домики-башни: что это такое (ФОТО)

Также днепряне поделились своими фото, где изображены похожие домики:

Новости Днепра про В Днепре заметили причудливые домики-башни: что это такое (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре заметили причудливые домики-башни: что это такое (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре заметили причудливые домики-башни: что это такое (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре заметили причудливые домики-башни: что это такое (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра появилась алко-елка (ФОТО).

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Новости Днепра про В Днепре заметили причудливые домики-башни: что это такое (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре заметили причудливые домики-башни: что это такое (ФОТО)Русский

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