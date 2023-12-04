В Днепре заметили причудливые домики-башни: что это такое (ФОТО)

Гуляя по городу, часто можно встретить странные постройки. Так, горожанин Виталий Чуйко заметил на проспекте Ивана Мазепы причудливые домики-башни.
Мужчина опубликовал в соцсети фото и поинтересовался, что же это такое.
Кто помнит, что это за домики и зачем они нужны? – написал он.
В комментариях под постом ему ответили, что это голубятни, в которых разводили и кое-где до сих пор разводят голубей.
Горожане написали, что их можно найти во многих районах Днепра, некоторые даже до сих пор функционируют.
Также днепряне поделились своими фото, где изображены похожие домики:
Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра появилась алко-елка (ФОТО).
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