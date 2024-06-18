В Днепре заметили мужчину, привязавшего к себе дерево (ФОТО)

В Днепре заметили мужчину, который гулял с привязанным к себе деревом.

В Днепре на Привокзальной площади заметили мужчину в странном костюме. Житель приклеил к себе скотчем маленькое дерево.

Дерево привязали скотчем к мужику на железнодорожном. Помните, как мародеров, так к деревьям привязывали? – говорится в одном из тг-каналов Днепра.

Днепряне предположили, что горожанин таким образом защищается от солнца или маскируется от ТЦК. Впрочем, в таком костюме мужчина привлек к себе еще больше внимания и изумил прохожих, которые заинтересованно наблюдали за ним.

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