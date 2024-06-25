В Днепре заметили маленького пушистого совенка (ФОТО)

В Днепре на жилом массиве Западный был замечен совенок.

Маленький совенок сидел в кустах и ​​был испуган. Возможно, он выпал из гнезда. Однако фотографировавших его жителей птенчик не боялся и никуда не летел.

Видео и фото были распространены в местных пабликах.

Совенок похож на вид птиц «Сова ушастая». Птичку так прозвали, потому что она имеет смешные уши. Также – пушистые перья и желтые большие глаза. Как отмечают в сети Интернет, это дружелюбные и добрые птицы. Они могут быть ручными и домашними.

Поэтому не исключение, что совенка, который был замечен на Ж/м Западный, кто-то потерял.

Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре потерянная собачка целый день катается в троллейбусе.

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