В Днепре заметили «элитный бандеромобиль» (ФОТО)

Дорогами Днепра катается Renault Bandera.

Жители Днепра снова проявили креативность и дали новое название автомобилю известной марки.

По Днепру катается Renault Bandera, — подписали фото днепряне.

Владелец авто прикрепил новые буквы к уже существующему названию, чтобы назвать свою машину в честь Бандеры. Отметим, что это не в первый раз, когда днепряне пытаются создать свой «бандеромобиль». Ранее на 12 квартале был замечен припаркованный «запорожец». Он был расписан рисунками с «бавовной», а на стекле оставили мощное послание для россиян.

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