Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре заметили «элитный бандеромобиль» (ФОТО)

Сегодня 13:37
просмотров

Дорогами Днепра катается Renault Bandera.

Жители Днепра снова проявили креативность и дали новое название автомобилю известной марки.

По Днепру катается Renault Bandera, — подписали фото днепряне.

Владелец авто прикрепил новые буквы к уже существующему названию, чтобы назвать свою машину в честь Бандеры. Отметим, что это не в первый раз, когда днепряне пытаются создать свой «бандеромобиль». Ранее на 12 квартале был замечен припаркованный «запорожец». Он был расписан рисунками с «бавовной», а на стекле оставили мощное послание для россиян.

Новости Днепра про В Днепре заметили

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре заметили Українська Новости Днепра про В Днепре заметили Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре пробурили рекордно глубокую скважину
    Новости Днепра
    Сегодня 14:16
    В Днепре пробурили рекордно глубокую скважину

    В Днепре пробурили рекордную скважину.

    Выпрашивает еду, становясь на задние лапки: в Днепре на набережной заметили ручную нутрию (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:18
    Выпрашивает еду, становясь на задние лапки: в Днепре на набережной заметили ручную нутрию (ВИДЕО)

    В Днепре на набережной заметили дружелюбную нутрию.

    Женщину «вырезали» из авто: в Днепре BMW взлетел в кювет и опрокинулся на крышу (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 11:39
    Женщину «вырезали» из авто: в Днепре BMW взлетел в кювет и опрокинулся на крышу (ФОТО)

    В Днепре авто взлетело в кювет и перевернулось на крышу.

    В Днепре две улицы уже 5 лет заливает нечистотами с частной фабрики (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 11:00
    В Днепре две улицы уже 5 лет заливает нечистотами с частной фабрики (ВИДЕО)

    В Днепре две улицы на левом берегу заливает нечистотами.

    Последние новости

    В Днепре пробурили рекордно глубокую скважину
    В Днепре пробурили рекордно глубокую скважину

    В Днепре пробурили рекордную скважину.

    Сегодня 14:16
    просмотров
    Начал синеть: на Днепропетровщине младенец чуть не умер из-за конфеты
    Начал синеть: на Днепропетровщине младенец чуть не умер из-за конфеты

    В Павлограде ребенок чуть не умер из-за конфеты.

    Сегодня 12:56
    просмотров
    Выпрашивает еду, становясь на задние лапки: в Днепре на набережной заметили ручную нутрию (ВИДЕО)
    Выпрашивает еду, становясь на задние лапки: в Днепре на набережной заметили ручную нутрию (ВИДЕО)

    В Днепре на набережной заметили дружелюбную нутрию.

    Сегодня 12:18
    просмотров
    Женщину «вырезали» из авто: в Днепре BMW взлетел в кювет и опрокинулся на крышу (ФОТО)
    Женщину «вырезали» из авто: в Днепре BMW взлетел в кювет и опрокинулся на крышу (ФОТО)

    В Днепре авто взлетело в кювет и перевернулось на крышу.

    Сегодня 11:39
    просмотров
    В Днепре две улицы уже 5 лет заливает нечистотами с частной фабрики (ВИДЕО)
    В Днепре две улицы уже 5 лет заливает нечистотами с частной фабрики (ВИДЕО)

    В Днепре две улицы на левом берегу заливает нечистотами.

    Сегодня 11:00
    0
    просмотров
    Были без сознания: на Днепропетровщине из горящего дома спасли женщину и мужчину
    Были без сознания: на Днепропетровщине из горящего дома спасли женщину и мужчину

    На Днепропетровщине спасли двух человек из горящего дома.

    Сегодня 10:16
    0
    просмотров
    Стрельба в Кривом Роге и полицейская спецоперация: правоохранители рассказали детали
    Стрельба в Кривом Роге и полицейская спецоперация: правоохранители рассказали детали

    В Кривом Роге вечером 18 февраля произошла стрельба.

    Сегодня 09:34
    просмотров
    В Днепре угрожали взорвать ТЦ на Победе
    В Днепре угрожали взорвать ТЦ на Победе

    В Днепре снова проверяли сообщения о заминировании ТЦ.

    Сегодня 09:09
    просмотров
    Как прошла ночь 19 февраля в Днепропетровской области
    Как прошла ночь 19 февраля в Днепропетровской области

    В Днепре и области ночь прошла тихо, а вот в Никополе снова было громко.

    Сегодня 08:29
    просмотров
    Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 19 февраля
    Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 19 февраля

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх