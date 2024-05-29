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В Днепре заметили человека в костюме сшитом из пакетов АТБ (ВИДЕО)

Сегодня 13:03
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В Днепре был замечен человек-пакет.

Новости Днепра про В Днепре заметили человека в костюме сшитом из пакетов АТБ (ВИДЕО)

Давид Игнатов, блогер известный своими эпатажными перформансами, снова пытался удивлять жителей Днепра. На этот раз он сменил свой костюм, сделанный из клетчатых баулов, на пижаму сшитую из пакетов АТБ.

Пранкер посетил один из АТБ в своем новом костюме, чем удивил покупателей. Вскоре люди узнали Давида и начали с ним фотографироваться. После этого блогер совершил покупки и рассчитался на кассе.

Для справки: Давид Игнатов более известен как Давид Пранк – днепровский блогер-пранкер. 22-летний парень, работающий барбером, начал снимать ролики несколько лет назад. За это время он успел превратиться в куст, арабского шейха и шутливо поджечь друга.

Напомним, ранее мы писали о парне, который ходил по центру города в ботинках-стульчиках.

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Новости Днепра про В Днепре заметили человека в костюме сшитом из пакетов АТБ (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре заметили человека в костюме сшитом из пакетов АТБ (ВИДЕО)Русский

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