В Днепре заметили бабочку-гиганта: одна из самых больших в Европе (ФОТО)

В Днепре несколько дней назад заметили подалирия – самую большую дневную бабочку Европы.
Об этом в Facebook сообщила Татьяна Журавская.
Подалирий. Самая большая дневная бабочка Европы. Снято в Днепре, – подписала она фото.
Отметим, название этой бабочки имеет мифологическую основу, ведь Подалирий (греч. Podaleirios) — сын Асклепия, брат Махаона, врач ахейских воинов под Троей.
Список мест, где можно встретить эту бабочку достаточно широк, что обусловлено тем, что насекомое может мигрировать на большие расстояния для поиска нового места жительства. В основном подалирий обитает в теплых районах Европы, Турции, на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке. Мигрирующие бабочки способны добраться до Британии, Финляндии и берегов Скандинавии.
Питается эта бабочка нектаром цветов. Предпочитает цветущие кусты.
Сфотографировать подалирия в большом городе – это редкость!
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