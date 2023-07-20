Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре заметили бабочку-гиганта: одна из самых больших в Европе (ФОТО)

Сегодня 13:11
просмотров

Красавица!

Новости Днепра про В Днепре заметили бабочку-гиганта: одна из самых больших в Европе (ФОТО)

В Днепре несколько дней назад заметили подалирия – самую большую дневную бабочку Европы.

Об этом в Facebook сообщила Татьяна Журавская.

Подалирий. Самая большая дневная бабочка Европы. Снято в Днепре, – подписала она фото.

Отметим, название этой бабочки имеет мифологическую основу, ведь Подалирий (греч. Podaleirios) — сын Асклепия, брат Махаона, врач ахейских воинов под Троей.

Список мест, где можно встретить эту бабочку достаточно широк, что обусловлено тем, что насекомое может мигрировать на большие расстояния для поиска нового места жительства. В основном подалирий обитает в теплых районах Европы, Турции, на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке. Мигрирующие бабочки способны добраться до Британии, Финляндии и берегов Скандинавии.

Питается эта бабочка нектаром цветов. Предпочитает цветущие кусты.

Сфотографировать подалирия в большом городе – это редкость!

Новости Днепра про В Днепре заметили бабочку-гиганта: одна из самых больших в Европе (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре заметили бабочку-гиганта: одна из самых больших в Европе (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре заметили бабочку-гиганта: одна из самых больших в Европе (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре клиенты наливайки гадят в укрытии, хотя возле него есть туалет
Новости Днепра
Сегодня 12:34
В Днепре клиенты наливайки гадят в укрытии, хотя возле него есть туалет

На Соколе клиенты пивной используют укрытие как туалет.

В Днепре арбузы бьют ценовые рекорды: дешевле помидоров в два раза
Новости Днепра
Сегодня 12:33
В Днепре арбузы бьют ценовые рекорды: дешевле помидоров в два раза

Цены удивляют!

Священник из Днепра снимал порно со своей несовершеннолетней дочерью
Новости Днепра
Сегодня 11:39
Священник из Днепра снимал порно со своей несовершеннолетней дочерью

Выяснились жуткие детали по делу о священнике, который развращал собственных…

В больнице Днепра лечат 4-летнюю девочку, потерявшую маму в автотроще с маршруткой
Новости Днепра
Сегодня 11:21
В больнице Днепра лечат 4-летнюю девочку, потерявшую маму в автотроще с маршруткой

Стало известно, в каком состоянии маленькая криворижанка, пострадавшая во время…

Последние новости

В Днепре клиенты наливайки гадят в укрытии, хотя возле него есть туалет
В Днепре клиенты наливайки гадят в укрытии, хотя возле него есть туалет

На Соколе клиенты пивной используют укрытие как туалет.

Сегодня 12:34
5
просмотров
В Днепре арбузы бьют ценовые рекорды: дешевле помидоров в два раза
В Днепре арбузы бьют ценовые рекорды: дешевле помидоров в два раза

Цены удивляют!

Сегодня 12:33
2
просмотров
Священник из Днепра снимал порно со своей несовершеннолетней дочерью
Священник из Днепра снимал порно со своей несовершеннолетней дочерью

Выяснились жуткие детали по делу о священнике, который развращал собственных дочерей.

Сегодня 11:39
5
просмотров
Игнат рассказал, почему во время сегодняшней атаки сбили 18 ракет и дронов из 38: нужны Patriot или SAMP/T
Игнат рассказал, почему во время сегодняшней атаки сбили 18 ракет и дронов из 38: нужны Patriot или SAMP/T

Сегодня ночью россияне снова атаковали ракетами и дронами Юг Украины – Николаевскую и Одесскую области.

Сегодня 11:33
5
просмотров
В больнице Днепра лечат 4-летнюю девочку, потерявшую маму в автотроще с маршруткой
В больнице Днепра лечат 4-летнюю девочку, потерявшую маму в автотроще с маршруткой

Стало известно, в каком состоянии маленькая криворижанка, пострадавшая во время автотрощи в Кировоградской области.

Сегодня 11:21
4
просмотров
В Днепре заметили водителя маршрутки, курящего «на ходу»
В Днепре заметили водителя маршрутки, курящего «на ходу»

Местные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором видно, как водитель одной из маршруток курит "на ходу".

Сегодня 10:55
6
просмотров
Сотрудница Укрзализныци слила врагу видео с бойцами, охраняющими мост в Днепре
Сотрудница Укрзализныци слила врагу видео с бойцами, охраняющими мост в Днепре

Жительница Днепра слила информацию об обороне одного из мостов.

Сегодня 10:25
7
просмотров
На Днепропетровщине сегодня прогремят мощные взрывы: что произошло
На Днепропетровщине сегодня прогремят мощные взрывы: что произошло

Без паники!

Сегодня 10:00
8
просмотров
В Днепре на просп. Леси Украинки на тротуар упал кусок балкона (ФОТО)
В Днепре на просп. Леси Украинки на тротуар упал кусок балкона (ФОТО)

Вчера, 19 июля, в Днепре на тротуар упал кусок балкона.

Сегодня 09:25
4
просмотров
Ониксы, Х-22, Калибры, Искандеры и шахеды: россияне снова массированно атаковали Юг, ПВО уничтожила 18 целей из 38
Ониксы, Х-22, Калибры, Искандеры и шахеды: россияне снова массированно атаковали Юг, ПВО уничтожила 18 целей из 38

Официальная информация от Воздушных сил.

Сегодня 09:00
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх