В Днепре заметили автомобиль охотников за привидениями (ФОТО)

В Днепре увидели необычный автомобиль.

В Facebook-сообществе «Левый берег Днепр» горожане поделились фотографиями, на которых виден автомобиль «Волга» стилизованный под машину охотников за привидениями, и написали, что Березановку посетили охотники за привидениями.

Сфотографировала интересный декор автомобиля местная жительница и поделилась в TikTok.

На транспорт прикрепили красную ленту и логотип с привидением, на крышу установили оборудование для отлова: цилиндры, трубы, ящики (вероятно, чтобы держать в них призраков), фары и маячки.

А также из окон «Волги», будто бы, пытаются выбраться уже пойманные охотниками призраки, а вокруг них бушуют молнии.

Автомобиль находится на прицепе, возможно, его планируют транспортировать.

Кто именно так декорировал автомобиль – неизвестно, однако фанатам фильма о охотниках по привидениям точно понравился такой косплей.

Напомним, ранее мы писали, что на улицах Днепра заметили уникальный ретро-автомобиль 1930-х годов (ФОТО).

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