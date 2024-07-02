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В Днепре заметили автомобиль охотников за привидениями (ФОТО)

Сегодня 12:21
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В Днепре увидели необычный автомобиль.

Новости Днепра про В Днепре заметили автомобиль охотников за привидениями (ФОТО)

В Facebook-сообществе «Левый берег Днепр» горожане поделились фотографиями, на которых виден автомобиль «Волга» стилизованный под машину охотников за привидениями, и написали, что Березановку посетили охотники за привидениями.

Новости Днепра про В Днепре заметили автомобиль охотников за привидениями (ФОТО)

Сфотографировала интересный декор автомобиля местная жительница и поделилась в TikTok.

На транспорт прикрепили красную ленту и логотип с привидением, на крышу установили оборудование для отлова: цилиндры, трубы, ящики (вероятно, чтобы держать в них призраков), фары и маячки.

А также из окон «Волги», будто бы, пытаются выбраться уже пойманные охотниками призраки, а вокруг них бушуют молнии.

Новости Днепра про В Днепре заметили автомобиль охотников за привидениями (ФОТО) Новости Днепра про В Днепре заметили автомобиль охотников за привидениями (ФОТО) Новости Днепра про В Днепре заметили автомобиль охотников за привидениями (ФОТО)

Автомобиль находится на прицепе, возможно, его планируют транспортировать.

Кто именно так декорировал автомобиль – неизвестно, однако фанатам фильма о охотниках по привидениям точно понравился такой косплей.

Напомним, ранее мы писали, что на улицах Днепра заметили уникальный ретро-автомобиль 1930-х годов (ФОТО).

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