В Днепре заложили сосновую аллею у музея АТО

Сосновую аллею в Днепре заложили в честь защитников и защитниц Луганщины.

Сегодня в Украине празднуют День защитников и защитниц Украины и открытие аллеи приурочили к этой дате.

На мероприятии был и глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Уверен, что Аллея станет памятью и напоминанием о каждом, кто сегодня держит оборону, а также о тех, кто навсегда остался в строю, — заявил глава ОВА.

Место было выбрано не случайно, здесь расположен музей АТО с внешней диорамой, посвященной военным действиям на востоке Украины.

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