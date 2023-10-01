В Днепре заложили сосновую аллею у музея АТО

Сегодня в Украине празднуют День защитников и защитниц Украины и открытие аллеи приурочили к этой дате.
На мероприятии был и глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
Уверен, что Аллея станет памятью и напоминанием о каждом, кто сегодня держит оборону, а также о тех, кто навсегда остался в строю, — заявил глава ОВА.
Место было выбрано не случайно, здесь расположен музей АТО с внешней диорамой, посвященной военным действиям на востоке Украины.
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