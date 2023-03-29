Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре закроют все «пункты несокрушимости»

Сегодня 13:44
просмотров

В Днепре закрыли "пункты несокрушимости",

Новости Днепра про В Днепре закроют все

Об этом стало известно из протокола заседания комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям Днепровского городского совета.

Согласно решению, которое приняли члены комиссии, в городе с 29 марта закроют все «пункты несокрушимости». Отмечается, что из-за низкого спроса у населения и в связи с улучшением ситуации с энергоснабжением их переведут в режим «ожидания». То есть, они не будут работать, но если такая потребность будет, то в течение двух часов они снова откроют свои двери для посетителей.

Новости Днепра про В Днепре закроют все

Всего в Днепре работало около 90 «пунктов несокрушимости», которые открыли местные органы самоуправления.

Новости Днепра про В Днепре закроют все

Напомним, «пункты несокрушимости» открылись в ноябре, когда после массовых ракетных атак на энергосистему Украины, в городе начались длительные отключения света. За зиму в Днепре было несколько блекаутов, во время которых горожане могли зарядить телефоны или согреться в учебных заведениях или админзданиях.

Ранее в сквере «Прибрежный» открыли «юрту несокрушимости», которую обустроили представители казахской диаспоры. Это не только место, где люди могут подзарядиться и согреться, но и культурное пространство. В юрте проводят инвенты для детей и молодежи.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре закроют все Українська Новости Днепра про В Днепре закроют все Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Отец» хрущевок и автор самого длинного дома на центральном проспекте: какие здания проектировал в Днепре архитектор Щербаков
    Новости Днепра
    Сегодня 14:44
    «Отец» хрущевок и автор самого длинного дома на центральном проспекте: какие здания проектировал в Днепре архитектор Щербаков

    Каждая улица и проспект Днепра имеет свою историю, они так…

    Как ранняя сакура: в Днепре на бульваре Славы цветет калина Фаррера (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:12
    Как ранняя сакура: в Днепре на бульваре Славы цветет калина Фаррера (ФОТО)

    В Днепре цветет калина Фаррера.

    Сказочный «эльфийский» с шапочкой и верпа богемская: грибники из Днепра показали причудливые грибы (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:58
    Сказочный «эльфийский» с шапочкой и верпа богемская: грибники из Днепра показали причудливые грибы (ФОТО)

    Вблизи Днепра можно найти причудливые грибы.

    Сабля, башни и звезды: что значит герб Днепра и как он выглядел в разные времена
    Новости Днепра
    Сегодня 12:16
    Сабля, башни и звезды: что значит герб Днепра и как он выглядел в разные времена

    Герб Днепра можно увидеть на зданиях городской власти и на…

    Последние новости

    «Отец» хрущевок и автор самого длинного дома на центральном проспекте: какие здания проектировал в Днепре архитектор Щербаков
    «Отец» хрущевок и автор самого длинного дома на центральном проспекте: какие здания проектировал в Днепре архитектор Щербаков

    Каждая улица и проспект Днепра имеет свою историю, они так непохожи друг на друга в архитектурном плане и сложно представить, что их мог проектировать один и тот же зодчий. Но тем не менее так бывает. Самый длинный дом на проспекте…

    Сегодня 14:44
    просмотров
    Как ранняя сакура: в Днепре на бульваре Славы цветет калина Фаррера (ФОТО)
    Как ранняя сакура: в Днепре на бульваре Славы цветет калина Фаррера (ФОТО)

    В Днепре цветет калина Фаррера.

    Сегодня 14:12
    0
    просмотров
    Сказочный «эльфийский» с шапочкой и верпа богемская: грибники из Днепра показали причудливые грибы (ФОТО)
    Сказочный «эльфийский» с шапочкой и верпа богемская: грибники из Днепра показали причудливые грибы (ФОТО)

    Вблизи Днепра можно найти причудливые грибы.

    Сегодня 12:58
    0
    просмотров
    Пленный “днровец” рассказал, что россияне убили 12-летнего парня
    Пленный “днровец” рассказал, что россияне убили 12-летнего парня

    Россияне и так называемые "ополченцы" Донбасса продолжают воевать против Украины, грабить и убивать, уничтожать все на своем пути.

    Сегодня 12:26
    1
    просмотров
    Сабля, башни и звезды: что значит герб Днепра и как он выглядел в разные времена
    Сабля, башни и звезды: что значит герб Днепра и как он выглядел в разные времена

    Герб Днепра можно увидеть на зданиях городской власти и на некоторых официальных документах. Но мало кто знает, что значат символы, изображенные на нем и почему он именно такого цвета – синего и желтого.

    Сегодня 12:16
    просмотров
    На Днепропетровщине сократили продолжительность комендантского часа
    На Днепропетровщине сократили продолжительность комендантского часа

    В одном из районов Днепропетровщины сократили комендантский час.

    Сегодня 12:02
    1
    просмотров
    В Каменском горел трактор (ФОТО)
    В Каменском горел трактор (ФОТО)

    Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

    Сегодня 11:25
    1
    просмотров
    Аварийные отключения: в Днепре и области кое-где выключили свет из-за непогоды
    Аварийные отключения: в Днепре и области кое-где выключили свет из-за непогоды

    В Днепропетровской области могут ввести аварийные отключения из-за непогоды.

    Сегодня 11:24
    просмотров
    Третий раз за месяц: в Днепре за минувшие сутки зафиксировали новый рекордный бейби-бум
    Третий раз за месяц: в Днепре за минувшие сутки зафиксировали новый рекордный бейби-бум

    У Днепра новый рекорд по рождаемости.

    Сегодня 11:03
    0
    просмотров
    Страстная любовь в стенах корпуса: в университете МВД в Днепре прокомментировали скандальное видео
    Страстная любовь в стенах корпуса: в университете МВД в Днепре прокомментировали скандальное видео

    В Днепре в университете МВД разгорелся скандал из-за видео в соцсетях.

    Сегодня 10:29
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх