В Днепре закроют все «пункты несокрушимости»

Об этом стало известно из протокола заседания комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям Днепровского городского совета.
Согласно решению, которое приняли члены комиссии, в городе с 29 марта закроют все «пункты несокрушимости». Отмечается, что из-за низкого спроса у населения и в связи с улучшением ситуации с энергоснабжением их переведут в режим «ожидания». То есть, они не будут работать, но если такая потребность будет, то в течение двух часов они снова откроют свои двери для посетителей.
Всего в Днепре работало около 90 «пунктов несокрушимости», которые открыли местные органы самоуправления.
Напомним, «пункты несокрушимости» открылись в ноябре, когда после массовых ракетных атак на энергосистему Украины, в городе начались длительные отключения света. За зиму в Днепре было несколько блекаутов, во время которых горожане могли зарядить телефоны или согреться в учебных заведениях или админзданиях.
Ранее в сквере «Прибрежный» открыли «юрту несокрушимости», которую обустроили представители казахской диаспоры. Это не только место, где люди могут подзарядиться и согреться, но и культурное пространство. В юрте проводят инвенты для детей и молодежи.
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