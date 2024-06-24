В Днепре загорелась крыша частного дома

Загорелась крыша дома в Новокодакском районе. Возгорание возникло сегодня около 14:30 на улице Монтажников. Общая площадь пожара составила 40 кв. м. Крыша сгорела дотла.
Менее чем на час сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание. В результате пожара никто не пострадал, ни погибших, ни пострадавших нет.
Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине спасали корову, погрязшую в грязи.
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