В Днепре загорелась крыша частного дома

В Днепре горел частный дом.

Загорелась крыша дома в Новокодакском районе. Возгорание возникло сегодня около 14:30 на улице Монтажников. Общая площадь пожара составила 40 кв. м. Крыша сгорела дотла.

Менее чем на час сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание. В результате пожара никто не пострадал, ни погибших, ни пострадавших нет.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине спасали корову, погрязшую в грязи.

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