В Днепре зафиксировали исторический температурный максимум

Об этом сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.
2 июля в городе показатель температуры воздуха превысил 38 °С.
Это на 2,8°С выше предыдущего температурного максимума в 1938 году, который составлял 35,6°С.
В Днепре до конца недели сохранится до 35 градусов тепла.
Следует знать, что такая жара никогда не повлияет положительно на организм человека. Важно защитить свое тело специальным кремом, ведь солнечные лучи могут спровоцировать не только ожоги, но и более серьезные проблемы. Ультрафиолетовые лучи внутри дня способны оказывать серьезное воздействие на кожу, разрушая ее структуру.
Во избежание солнечного удара накрывайте чем-нибудь голову. Не забывайте при выходе из дома брать с собой бутылку воды и обязательно избегайте физических нагрузок.
Если вы чувствуете головокружение, вялость или тошноту, следует немедленно обратиться к врачу.
Также важно не забывать помогать друг другу. Если вам стало плохо посреди улицы, старайтесь осторожно сесть на землю и попросите помощи у прохожих.
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