В Днепре зафиксировали первый рекорд по рождаемости в июне: девочек больше

Жизнь победит!

Ежедневно россияне атакуют города и села Днепропетровщины ракетами и дронами. Но нас не сломить – мы продолжаем жить, помогать нашим защитникам, работать, создавать семьи и рожать детей.

Так, в Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемости в июне: за минувшие сутки на свет появилось 25 детей.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Из них 15 девочек и 10 мальчиков. Двух младенцев родили женщины-переселенки.

Поздравляем мам и их деток, желаем счастья, здоровья и мира!

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