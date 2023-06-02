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В Днепре зафиксировали первый рекорд по рождаемости в июне: девочек больше

Сегодня 12:29
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Жизнь победит!

Новости Днепра про В Днепре зафиксировали первый рекорд по рождаемости в июне: девочек больше

Ежедневно россияне атакуют города и села Днепропетровщины ракетами и дронами. Но нас не сломить – мы продолжаем жить, помогать нашим защитникам, работать, создавать семьи и рожать детей.

Так, в Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемости в июне: за минувшие сутки на свет появилось 25 детей.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Из них 15 девочек и 10 мальчиков. Двух младенцев родили женщины-переселенки.

Поздравляем мам и их деток, желаем счастья, здоровья и мира!

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