В Днепре зафиксировали первый рекорд по рождаемости в июне: девочек больше

Ежедневно россияне атакуют города и села Днепропетровщины ракетами и дронами. Но нас не сломить – мы продолжаем жить, помогать нашим защитникам, работать, создавать семьи и рожать детей.
Так, в Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемости в июне: за минувшие сутки на свет появилось 25 детей.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Из них 15 девочек и 10 мальчиков. Двух младенцев родили женщины-переселенки.
Поздравляем мам и их деток, желаем счастья, здоровья и мира!
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