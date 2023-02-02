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В Днепре зафиксировали 64 новых случаев коронавируса

Сегодня 07:15
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У Дніпрі за минулу добу зафіксовано 64 нових випадки захворювання на COVID-19. 

Новости Днепра про В Днепре зафиксировали 64 новых случаев коронавируса

Из общего количества 43 – обнаружены в лабораторных центрах, 21 – в центрах первичной помощи.

В больницах города лечение от коронавируса получает 31 человек.

За прошедшие сутки в центрах вакцинации сделано 310 прививок от COVID-19. Всего уже проведено 1 106 994 прививок.

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