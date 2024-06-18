В Днепре задержали юношей, которые подожгли автомобиль ВСУ: что им грозит

10 июня у станции техобслуживания в Днепре неизвестные подожгли принадлежащий военным микроавтобус Volkswagen. Полицейские и сотрудники СБУ провели расследование и задержали четырех причастных к поджогу. Ими оказались местные жители от 17 до 21 года.Выяснилось, что работники спецслужб России связались с юношами через соцсети и за вознаграждение дали задачу поджечь автомобиль.
Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.
Следователи процессуального руководства Левобережной окружной прокуратуры г. Днепра сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит наказание — до 10 лет за решеткой. В полиции также отметили, что в результате следственных действий возможна переквалификация происшествия.
Напомним, ранее мы писали, что полиция разоблачила схему российских спецслужб. Враг с целью дестабилизации ситуации в Украине поощрял несовершеннолетних за деньги поджигать автомобили военных ВСУ. Случаи отмечены в Днепре, Киеве и Одессе.
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