В Днепре задержали юношей, которые подожгли автомобиль ВСУ: что им грозит

В Днепре юноши подожгли автомобиль ВСУ по указанию российских спецслужб. Их задержали.

10 июня у станции техобслуживания в Днепре неизвестные подожгли принадлежащий военным микроавтобус Volkswagen. Полицейские и сотрудники СБУ провели расследование и задержали четырех причастных к поджогу. Ими оказались местные жители от 17 до 21 года.Выяснилось, что работники спецслужб России связались с юношами через соцсети и за вознаграждение дали задачу поджечь автомобиль.

Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.

Следователи процессуального руководства Левобережной окружной прокуратуры г. Днепра сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит наказание — до 10 лет за решеткой. В полиции также отметили, что в результате следственных действий возможна переквалификация происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что полиция разоблачила схему российских спецслужб. Враг с целью дестабилизации ситуации в Украине поощрял несовершеннолетних за деньги поджигать автомобили военных ВСУ. Случаи отмечены в Днепре, Киеве и Одессе.

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