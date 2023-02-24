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  • В Днепре задержали военного, когда он передавал взятку сотруднику ДБР: предлагал 10 тысяч долларов

В Днепре задержали военного, когда он передавал взятку сотруднику ДБР: предлагал 10 тысяч долларов

Сегодня 10:22
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В Днепре задержали военного, который давал взятку.

Новости Днепра про В Днепре задержали военного, когда он передавал взятку сотруднику ДБР: предлагал 10 тысяч долларов

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Так, по данным следствия, начальник отделения штаба воинской части пытался дать взятку сотруднику ДБР. За 10 тысяч долларов правоохранитель должен был закрыть глаза на то, что военнослужащий присвоил денежные средства и способствовать тому, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности.

Впрочем, военному чиновнику не повезло и 21 февраля был задержан в Днепре, когда он передавал сотруднику ДБР первый транш в размере 5 тысяч долларов.

22 февраля военному объявили о подозрении во взяточничестве. Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание в виде трех лет заключения.

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Новости Днепра про В Днепре задержали военного, когда он передавал взятку сотруднику ДБР: предлагал 10 тысяч долларовУкраїнська Новости Днепра про В Днепре задержали военного, когда он передавал взятку сотруднику ДБР: предлагал 10 тысяч долларовРусский

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