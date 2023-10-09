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В Днепре задержали сообщников бизнесмена, финансировавшего боевиков «ДНР»

Сегодня 13:04
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В Днепре разоблачили подельников бизнесмена, который переводил деньги боевикам "ДНР".

Новости Днепра про В Днепре задержали сообщников бизнесмена, финансировавшего боевиков

Как сообщили в Службе безопасности Украины, в Киевской области задержали бизнесмена, который перечислил боевикам «ДНР» более 15 млн грн. Разоблачили также его сообщников, которые находились в Днепре, Виннице, Житомире и Запорожье.

Речь идет о гендиректоре литейного завода, который работает на территории временно оккупированной Макеевки Донецкой области. После начала боевых действий на востоке Украины бизнесмен не закрыл предприятие, а продолжил продавать изготовленную продукцию.

Новости Днепра про В Днепре задержали сообщников бизнесмена, финансировавшего боевиков

Прямо торговать с Украиной предприниматель не мог, ведь на захваченные заводы наложили санкции.

Чтобы обойти санкции, производимые материалы перевозили в Ростовскую область, а затем продавали через подставные фирмы на территорию Украины. По документам товар якобы шел из Таганрога, а на самом деле изготовлялся в оккупированной Макеевке.

Для реализации сделки создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также на России.

В то же время, бизнесмен исправно платил налоги и другие сборы в бюджет так называемой «ДНР». Эти деньги потом уходили на нужды вооруженных формирований боевиков «ДНР». Только в преддверии полномасштабной войны злоумышленник перечислил им десятки миллионов в гривневом эквиваленте.

Сам бизнесмен до 24 февраля вернулся в Киевскую область, где пытался залечь на дно, чтобы избежать правосудия. Однако его задержали СБУ и ДБР. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.

В настоящее время организатор нелегального бизнеса уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Новости Днепра про В Днепре задержали сообщников бизнесмена, финансировавшего боевиков

Новости Днепра про В Днепре задержали сообщников бизнесмена, финансировавшего боевиков

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