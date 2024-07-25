В Днепре задержали предполагаемого убийцу Ирины Фарион

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион был задержан в Днепре.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

В Днепре задержан 18-летний парень, подозреваемый в убийстве экс-нардепки и общественного деятеля Ирины Фарион.

Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Операция по задержанию была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб, — сообщил Зеленский.

Пока деталей не разглашают, ведь продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы.

Поручил министру внутренних дел представить обществу все детали, – написал Зеленский.

Убийство Ирины Фарион – что известно?

Напомним, в вечер пятницы 19 июля во Львове произошла стрельба. Позже стало известно, что стреляли в общественную деятельку и экс-нардепку Ирину Фарион. Пуля попала ей в висок. 60-летнюю женщину пытались спасти, но сердце языковеда не выдержало нагрузки.

Соседи погибшей рассказали, что за 2-3 недели перед убийством, утром до вечера возле дома, где живет языковед, сидел странно одетый парень — несмотря на жару, он всегда был в длинной кофте и спортивных штанах. Кроме этого, носил шляпу и темные очки. По словам соседа погибшей, неизвестный непрерывно наблюдал за подъездом, в котором жила Фарион.

Больше недели по всей Украине искали предполагаемого убийцу.

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