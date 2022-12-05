В Днепре задержали «охотника» с полуобморочным фазаном в руках и мертвой птицей в сумке

В Днепре на улице Курчатова задержали пьяного мужчину, который держал полуобморочного фазана в руках. Случилось это 4 декабря, пишет Репортер.
Заметили 39-летнего мужчину патрульные. Их внимание привлекла птица, которую тот держал в руках.
Как оказалось, в сумке у мужчины лежал еще и мертвый фазан с веревкой на шее. Как рассказал охотник, фазана он поймал в лесополосе с помощью запретной «петли». Птиц он собирался продать.
39-летний мужчина оказался жителем Донецкой области. Его пригласили в отделение полиции. Действия охотника подпадают под ст. 249 УК «Незаконные занятия рыбным, звериным или другим добывающим промыслом». На жителя Донбасса составили административный протокол по ч. 3 ст. 178 КУоАП.
Обеих птиц передали в КП «Зооконтроль», чтобы провести необходимые экспертизы. Выжившим фазаном занимаются ветеринары.
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