В Днепре задержали «охотника» с полуобморочным фазаном в руках и мертвой птицей в сумке

В Днепре задержали мужчину, поймавшего диких фазанов.

В Днепре на улице Курчатова задержали пьяного мужчину, который держал полуобморочного фазана в руках. Случилось это 4 декабря, пишет Репортер.

Заметили 39-летнего мужчину патрульные. Их внимание привлекла птица, которую тот держал в руках.

Как оказалось, в сумке у мужчины лежал еще и мертвый фазан с веревкой на шее. Как рассказал охотник, фазана он поймал в лесополосе с помощью запретной «петли». Птиц он собирался продать.

39-летний мужчина оказался жителем Донецкой области. Его пригласили в отделение полиции. Действия охотника подпадают под ст. 249 УК «Незаконные занятия рыбным, звериным или другим добывающим промыслом». На жителя Донбасса составили административный протокол по ч. 3 ст. 178 КУоАП.

Обеих птиц передали в КП «Зооконтроль», чтобы провести необходимые экспертизы. Выжившим фазаном занимаются ветеринары.