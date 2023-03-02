В Днепре задержали мужчину, который ограбил продавщицу на Победе и угрожал ей ножом

Случилось это 28 февраля. Злоумышленник сначала попросил бутылку, а когда продавщица отвлеклась, он достал нож и потребовал деньги из кассы. Женщина достала определенную сумму и отдала ее мужчине.
Момент преступления сняли камеры видеонаблюдения.
1 марта правоохранители задержали 24-летнего злоумышленника. Выяснилось, что он причастен к еще одному разбойному нападению в торговых заведениях.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Следователи открыли два уголовных производства по ст. ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 15 лет лишения свободы.
Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина ударил продавщицу по голове и забрал ее телефон.
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