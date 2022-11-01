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В Днепре задержали мужчину, который корректировал вчерашние ракетные удары

Сегодня 12:44
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Вчера, 31 октября, россияне снова атаковали Днепропетровскую область. Били по энергетической инфраструктуре.

Новости Днепра про В Днепре задержали мужчину, который корректировал вчерашние ракетные удары

Так, в Днепре задержали возможного корректировщика ракетных ударов.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Мужчина снимал на камеру мобильного телефона моменты прилетов, а также работу ПВО. Это заметили прохожие и вызвали полицию.

58-летнего мужчину задержали. Все обстоятельства будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области задержали российского агента.

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Новости Днепра про В Днепре задержали мужчину, который корректировал вчерашние ракетные ударыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре задержали мужчину, который корректировал вчерашние ракетные ударыРусский

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