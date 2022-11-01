В Днепре задержали мужчину, который корректировал вчерашние ракетные удары

Так, в Днепре задержали возможного корректировщика ракетных ударов.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный».
Мужчина снимал на камеру мобильного телефона моменты прилетов, а также работу ПВО. Это заметили прохожие и вызвали полицию.
58-летнего мужчину задержали. Все обстоятельства будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области задержали российского агента.
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