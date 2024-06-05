В Днепре задержали мать с дочерью, которые корректировали удары врага

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ.
По предварительной информации, мать и дочь восхваляли лидера страны-агрессора и героизировали оккупационные группировки россии, которые воюют против Украины. Первая проживала в Днепре и в 2023 году была завербована одним из сотрудников игру (его личность уже установили), а ее дочь, проживающая в Киевской области, регулярно оправдывала вооруженные действия агрессора.
Агентша корректировала вражеский огонь по локациям Сил обороны в Днепропетровской области. Сообщается, что это были места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения Вооруженных сил Украины. Женщина находила эти местности и объезжала их для фиксации пунктов временного базирования украинских войск.
Полученные сведения она планировала передать мессенджером своему куратору по военной разведке рф для подготовки воздушных ударов по региону, — отметили в СБУ.
Служба безопасности сорвала планы российской агентки и задержала в ее собственном доме.
Следователи Службы безопасности сообщили обоим злоумышленницам о подозрении по ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников). Преступные действия агентки российского гру дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, — говорится в публикации Службы Безопасности.
Агентке угрожает пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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