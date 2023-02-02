В Днепре задержали грабителя-неудачника, который хотел украсть велосипед (ВИДЕО)

В Днепре задержан мужчина, который пытался украсть велосипед.

Как сообщили в полиции Днепра, преступление произошло 1 февраля в Амур-Нижнедневском районе города.

26-летний мужчина зашел в один из магазинов Днепра и собирался украсть велосипед. Он пытался незаметно вынести транспорт из помещения, а когда его заметил продавец, попытался скрыться.

Мужчина успел выйти из магазина, но через несколько секунд его догнал продавец. Позже вора задержали полицейские. Ему объявили о подозрении.

За совершенное преступление ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

В полиции опубликовали видео с камер наблюдения.

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