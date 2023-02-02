В Днепре задержали грабителя-неудачника, который хотел украсть велосипед (ВИДЕО)

Как сообщили в полиции Днепра, преступление произошло 1 февраля в Амур-Нижнедневском районе города.
26-летний мужчина зашел в один из магазинов Днепра и собирался украсть велосипед. Он пытался незаметно вынести транспорт из помещения, а когда его заметил продавец, попытался скрыться.
Мужчина успел выйти из магазина, но через несколько секунд его догнал продавец. Позже вора задержали полицейские. Ему объявили о подозрении.
За совершенное преступление ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
В полиции опубликовали видео с камер наблюдения.
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