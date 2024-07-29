В Днепре заботятся о краснокнижном совенке, пострадавшем от обстрела

В Никополе во время вражеской атаки из-за взрыва снесло дерево, в котором находилось гнездо семьи сов. Все птицы погибли, кроме одного птенца. Оно чудом осталось в живых. Об этом рассказала зооволонтер Вероника Конькова на своей странице в Facebook.
После обстрела птенца привезли в ветклинику Днепра, где его начали лечить и обследовать. Сейчас совенок живет у зооволонтерки Вероники Коньковой, которая имеет опыт по уходу за птицами.
«Тренд этого года: «Взрывом снесло дерево, в котором было гнездо. Все погибли, один птенец выжил». Сплюшик приехал из Никополя, где его семью постигла печальная участь. Больше недели он провел там в ветклинике «Ваш Добрый Врач», и получил начало терапии от ЧМТ. Сегодня благодаря Tom Bates из K9 Rescue Ukraine приехал ко мне в Днепр. Здесь дообследуем, уверюсь, что малыш сам ест, и поедет на адаптацию и выпуск в «Усадьба Нюшаник. Помощь птицам»”, — написала Вероника Конькова.
Спасенный совенок — вид сов «сплюшка европейская», которые занесены в Красную книгу Украины.
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